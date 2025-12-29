Örgütlü suçlarla mücadeleyi güçlendirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11'inci Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Tunç, 11'inci Yargı Paketi ile örgütlü suçlarla mücadelenin daha etkin hale getirildiğini belirterek, özellikle suç örgütlerinin çocukları istismar etmesinin önüne geçilmesinin temel hedeflerden biri olduğunu söyledi. Yapılan düzenlemelerle örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçlarına ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının yükseltildiğini vurgulayan Tunç, örgüt kurmanın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenlendiğini açıkladı. Örgüt üyeliği suçunun üst sınırının ise 5 yıl hapis cezası olarak belirlendiğini kaydetti.