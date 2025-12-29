SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyona ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, çatışmada 6 DAEŞ'li teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya, saat 02.00'de başlayan operasyonun 09.40'ta tamamlandığını, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ salim tahliye edildiğini de duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Tunç, olayla bağlantılı 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Yalova'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisimiz şehit oldu. Acı haberin ardından siyasiler ve bakanlar da peş peşe baş sağlığı mesajı paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

"ELİ KANLI CANİLERLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin." dedi.