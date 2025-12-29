Son dakika: “Futbolda Bahis” soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ele geçen dijital dokümanların incelenmesi neticesinde üçüncü dalga operasyon düzenlenmiş, 14 futbolcunun da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİYEYE SEVK

Bazı şüphelilerin soruşturma konusu olan suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu tespit edilmiş, altı kişinin 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol maçına bahis oynadıkları saptanmıştı. Operasyonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları da şüpheli finansal işlemleri ile bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilmesi gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Futbolda bahis soruşturması şüphelileri sağlık kontrolüne getirildi | Video