Son dakika: “Futbolda Bahis” soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında geçtiğimiz hafta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Son dakika haberleri: "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ele geçen dijital dokümanların incelenmesi neticesinde üçüncü dalga operasyon düzenlenmiş, 14 futbolcunun da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1'i cezaevinde tutuklu toplam 27 kişi gözaltına alındı. İki kişinin ise yurt dışında firari oldukları ifade edildi. Soruşturmada adı geçen futbolcuların müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımlarının maçlarına "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadıklarının saptandığı ifade edilmişti.
SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİYEYE SEVK
Bazı şüphelilerin soruşturma konusu olan suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu tespit edilmiş, altı kişinin 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol maçına bahis oynadıkları saptanmıştı. Operasyonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları da şüpheli finansal işlemleri ile bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilmesi gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Futbolda bahis soruşturması şüphelileri sağlık kontrolüne getirildi | Video