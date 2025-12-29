Son dakika: “Futbolda Bahis” soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

  • Haberler
Son dakika haberleri: "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında geçtiğimiz hafta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Emir SOMER

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ele geçen dijital dokümanların incelenmesi neticesinde üçüncü dalga operasyon düzenlenmiş, 14 futbolcunun da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1'i cezaevinde tutuklu toplam 27 kişi gözaltına alındı. İki kişinin ise yurt dışında firari oldukları ifade edildi. Soruşturmada adı geçen futbolcuların müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımlarının maçlarına "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadıklarının saptandığı ifade edilmişti.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİYEYE SEVK

Bazı şüphelilerin soruşturma konusu olan suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu tespit edilmiş, altı kişinin 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol maçına bahis oynadıkları saptanmıştı. Operasyonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları da şüpheli finansal işlemleri ile bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilmesi gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan ve gözaltına alınan Erden Timur hakkında yapılan mali incelemelerde ise "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal bazı işlemlerin tespit edildiği ifade edilmişti. Şüpheliler adliyeye götürülmeden önce sağlık kontrollerinden geçirilecek.