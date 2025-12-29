Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’

Son dakika haberi... Erden Timur'un ifadesinde, Akın Topal ile arkadaş olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu söylediği ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği, bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.

2 YILDA 1 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ

Erden Timur'un 2023-2025 yılları arasında kapalı çarşıda faaliyet gösteren firma üzerinden "altın alımı satımı" açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi işlemleri yaptığı, Murat Özkan, Fatih Kulaksız, Murat Özkaya'nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret isimli firma ve Eyüpspor kulübünün de aynı firma üzerinden benzer tarihlerde yüksek hacimli işlemlerde bulunduğu anlatıldı. Erden Timur'un şahsi hesabına çok sayıda gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında para transferi geldiği, Timur'un hesaplarına 2024 yılında nakit olarak yaklaşık 300 milyon TL paranın yatırıldığının tespit edildiği anlatıldı.