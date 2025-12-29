Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur'un sevk yazısı ortaya çıktı! 'Haksız kazancı kabul etti'
Son dakika haberi! Futbolda 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında tutuklama talep edilen Erden Timur'un sevk yazısı ortaya çıktı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin TL para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon USD'lik kısmının Akın Topal'ın yurtdışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği anlatıldı. Akın Topal ile Erden Timur’un şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit edildiği ifade edildi.
Son dakika haberi... Erden Timur'un ifadesinde, Akın Topal ile arkadaş olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu söylediği ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği, bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.
2 YILDA 1 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ
Erden Timur'un 2023-2025 yılları arasında kapalı çarşıda faaliyet gösteren firma üzerinden "altın alımı satımı" açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi işlemleri yaptığı, Murat Özkan, Fatih Kulaksız, Murat Özkaya'nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret isimli firma ve Eyüpspor kulübünün de aynı firma üzerinden benzer tarihlerde yüksek hacimli işlemlerde bulunduğu anlatıldı. Erden Timur'un şahsi hesabına çok sayıda gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında para transferi geldiği, Timur'un hesaplarına 2024 yılında nakit olarak yaklaşık 300 milyon TL paranın yatırıldığının tespit edildiği anlatıldı.
KENDİSİ ZARAR ETTİRDİ
Timur'un, yüksek miktarlarda transfer aldığı Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'nin son 3 yıldır ticari zarar ettiğini söylediği ancak, şirketlerin ve Erden Timur'un şahsi hesaplarının finansal hareketleri incelendiğinde yüksek miktarda varlığın Timur'un şahsi hesaplarına aktarılmış olduğu ve şirketlerin bu suretle zarar ettiklerinin tespit edildiği anlatıldı.
"HAKSIZ KAZANCI KABUL ETTİ"
Yine sevk yazısında, Erden Timur'un yasadışı bahis baronu Veysel Şahin'e 24 adet daire sattığı, Eyüp Ur'un Veysel Şahin adına BTE Kağıthane firmasına (NEF) 08 Haziran 2015-04 Ağustos 2016 tarihleri arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 TL para gönderdiği, bu tutarın taşınmaz satın alınmak suretiyle aklandığı, dolayısıyla Erden Timur'un yasadışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen malvarlığı değerinin aklanmasında yer aldığı ifade edildi.