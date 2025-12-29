  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur'un sevk yazısı ortaya çıktı! 'Haksız kazancı kabul etti'

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur'un sevk yazısı ortaya çıktı! 'Haksız kazancı kabul etti'

Son dakika haberi! Futbolda 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında tutuklama talep edilen Erden Timur'un sevk yazısı ortaya çıktı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin TL para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon USD'lik kısmının Akın Topal'ın yurtdışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği anlatıldı. Akın Topal ile Erden Timur’un şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’
Deniz YUSUFOĞLU

Son dakika haberi... Erden Timur'un ifadesinde, Akın Topal ile arkadaş olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu söylediği ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği, bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.

2 YILDA 1 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ

Erden Timur'un 2023-2025 yılları arasında kapalı çarşıda faaliyet gösteren firma üzerinden "altın alımı satımı" açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi işlemleri yaptığı, Murat Özkan, Fatih Kulaksız, Murat Özkaya'nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret isimli firma ve Eyüpspor kulübünün de aynı firma üzerinden benzer tarihlerde yüksek hacimli işlemlerde bulunduğu anlatıldı. Erden Timur'un şahsi hesabına çok sayıda gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında para transferi geldiği, Timur'un hesaplarına 2024 yılında nakit olarak yaklaşık 300 milyon TL paranın yatırıldığının tespit edildiği anlatıldı.

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’

KENDİSİ ZARAR ETTİRDİ

Timur'un, yüksek miktarlarda transfer aldığı Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'nin son 3 yıldır ticari zarar ettiğini söylediği ancak, şirketlerin ve Erden Timur'un şahsi hesaplarının finansal hareketleri incelendiğinde yüksek miktarda varlığın Timur'un şahsi hesaplarına aktarılmış olduğu ve şirketlerin bu suretle zarar ettiklerinin tespit edildiği anlatıldı.

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’

"HAKSIZ KAZANCI KABUL ETTİ"

Yine sevk yazısında, Erden Timur'un yasadışı bahis baronu Veysel Şahin'e 24 adet daire sattığı, Eyüp Ur'un Veysel Şahin adına BTE Kağıthane firmasına (NEF) 08 Haziran 2015-04 Ağustos 2016 tarihleri arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 TL para gönderdiği, bu tutarın taşınmaz satın alınmak suretiyle aklandığı, dolayısıyla Erden Timur'un yasadışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen malvarlığı değerinin aklanmasında yer aldığı ifade edildi.

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’

93 YASADIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ İLE PARA ALIŞVERİŞİ

Timur'un hesap hareketleri incelemesinde, hakkında yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 şüpheli ile aralarında 1 milyon 309 bin 250 TL tutarlara varan para alış verişlerinin bulunduğu belirtilerek yasadışı bahisten elde edilen paraların taşınmaz satışı/kapora adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilmek suretiyle aklandığı ifade edildi.

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’

14 FUTBOLCU KENDİ MAÇINDA RAKİP TAKIMA BAHİS OYNADI

Futbolcu İbrahim Yılmaz'ın, 2020- 2024 yılları arasında İSTANBULSPOR A.Ş. , EYÜPSPOR ve 24ERZİNCANSPOR Kulüplerinde oyuncu olduğu zamanlarda toplam 88 adet kendi oynadığı müsabakaya kupon yaptığı tespit edildi. Futbolcular Eyüp Can Temiz, Gökhan Payal, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karataş ve Tufan Kelleci benzer şekilde kendi maçlarına rakip takım kazanır, ilk yarıyı takip takım kazanır şekilde birden fazla kez bahis oynadıkları tespit edildi. Sevk yazısında, şüphelilerin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği, bu haliyle şüphelinin kendisi suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği kaydedildi.

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINDAKİ BAHİS

Soruşturmaya konu 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı sevk yazısında yer aldı. Yapılan açık kaynak araştırmalarında, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa-Samsunspor mücadelesinde "Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır" bahsinin 238 kişi tarafından oynandığı, kullanıcılardan birinin oranı 34.50 bahis için 50 bin TL yatırdığını anlatıldı.

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’

KAÇAN PENALTILAR DİKKAT ÇEKTİ

Kasımpaşa-Samsunspor maçında, bahis sitesinde bir kullanıcının 'Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır' bahsini yaptığını, oranı 34.50 olan bu bahse 50 bin TL yatırdığını ve 1 milyon 725 bin TL kazandığını, aynı kuponu 238 kişinin daha oynadığına değinilen sevk yazısında, maçın sonucunun bahis oynandığı şekilde bittiği kaydedildi. İlk yarı Kasımpaşa'nın önde olduğu, ikinci yarıda ise Samsunspor'un geri dönüşle kazandığı, Samsunspor'un ilk yarı iki penaltı kazandığı ve penaltı atışını "Ntcham" isimli futbolcu tarafından kullanıldığı, penaltıların her ikisini de kaçırdığı, fakat ikinci yarı sonucunda Samsunspor'un maçı 4-1 kazandığı belirtildiği aktarıldı.

MİLYONLUK KAZANÇLAR

Sevk yazısında, müsabakadan iki gün önce 24 Ekim 2024'te şüpheli Mirza Şerifoğlu isimli şahsın hesabına gelen tutarların şüpheli Esat Bilayak tarafından gönderildiği, müsabaka sonrası bahis kuponundan kazanılan tutarın Enes Bartan isimli şahsın hesaplarına parçalanarak aktarıldığı tespiti yer aldı. Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu ve Enes Bartan isimli şahısların Kasımpaşa-Samsunspor müsabakasına toplamda 2 bin 351 adet bahis kuponu yaptığı, bu kuponların bin 273 adedinde kazanç sağladığı tespit edildi. 151 bin TL'yi kuponlara yatıran Mirza Şerifoğlu'nun 7 milyon 867 bin TL kazandığı, Enes Bartan'ın 3 milyon 494 bin TL kazandığı tespit edildi.

Son dakika! Milyonluk kazançlar, şüpheli işlemler! Erden Timur’un sevk yazısı ortaya çıktı! ’Haksız kazancı kabul etti’

Şüpheli Hakan Çakar'ın Kasımpaşa-Samsunspor maçına 4 bin 500 TL'lik kupon yaptığı ve 55 bin TL kazandığı, şüpheli Serhat Ölmez'in aynı maça 500 TL'lik kupon yaptığı ve 43 bin TL kazandığı, şüpheli Umut Sel'in ise bin 283 TL'lik kupon yaptığı ve 33 bin TL kazandığı sevk yazısında yer aldı.

FATİH KULAKSIZ'IN ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile ilgili hazırlanan sevk yazısında, MASAK raporuna göre, elektronik para kuruluşu hesaplarına gelen tutarların yasadışı bahis ve kumar şüphesi ile alınan tutarlar olduğu yönünde şüphenin bulunduğu anlatıldı. Kulaksız'ın yasadışı bahis kapsamında kullanılıyor olabileceği değerlendirilen çeşitli kişilere ait banka hesaplarıyla da sıklıkla para transferleri gerçekleştirildiği dolayısıyla hesaplarının yasadışı bahis işlemlerine aracılık etmek amacıyla kullandığı belirtildi. Kulaksız'ın şüpheli para işlemlerinin yasadışı bahis işlemlerinden kaynaklandığı kanaatine varıldı.