Yalova’daki terör olayına ilişkin dezenformasyon paylaşımlarına soruşturma
Yalova’da 3 polisin şehit olduğu olaya ilişkin sosyal medyada yapılan gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Yalova'da 3 polis memurunun şehit olduğu terör olayının ardından, bazı sosyal medya hesaplarından dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.