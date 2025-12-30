1 ayda 100 milyonluk vurgun yaptılar

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine yönelik "zimmet" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu, "1 ayda 100 milyon liraya yakın vurgun" iddiasını güçlendiren bulgular ortaya koydu. Rapora göre kooperatif ile İZBETON AŞ arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ihale bedeli KDV dahil 167 milyon 528 bin 903 lira olarak belirlendi. Ancak aynı iş, aradan bir ay bile geçmeden 260 milyon 797 bin 681 lira bedelle yeniden güncellendi. Bilirkişi raporunda, yüklenici firmaya ait olması gereken iş sağlığı ve güvenliği giderleri başta olmak üzere çok sayıda masrafın kooperatif bütçesinden karşılandığı tespit edildi. 1 Şubat 2022'de imzalanan sözleşmeye rağmen bu hizmetler için ödemelerin danışmanlık ve eğitim şirketine yapıldığı, söz konusu şirkete daha sonra kooperatif yönetim kurulu üyesi eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ortak olduğu belirlendi. Raporda, 1 Temmuz 2022-4 Nisan 2023 arasında bir yönetim kurulu üyesinin kooperatifle ticari ilişki içinde bulunduğu vurgulandı. Soruşturma kapsamında 27 Aralık'ta gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edilirken, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.