21 ilde 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;
21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık." Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2025