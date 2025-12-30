Bakan Kacır Uzay Limanı'nın detaylarını duyurdu: "Küresel uzay ekonomisinde üst lige çıkıyoruz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından Uzay Limanı kurulacağını duyurdu. Projenin detaylarını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu yatırımla öncelikle, ülkemizde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi mümkün hâle gelecek; fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşacaktır"dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ziyareti kapsamında yapılan basın toplantısında Somali'de TUA tarafından kurulacak olan Uzay Limanı'nı duyurdu.
İLK ETAP FAALİYETLERİ BAŞLADI
Açıklamanın ardından projenin detaylarını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Somali arasında imzalanmış olan iş birliği anlaşması kapsamında Somali'de ülkemize tahsis edilen arazi üzerinde bir Uzay Limanının inşa edilmekte olduğunu belirterek, gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını, ilk etap yapım faaliyetlerinin başladığını belirtti.
DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRACAK
Milli Uzay Programı'nda (MUP) yer alan 'Uzaya Erişim ve Uzay Limanı' hedefi kapsamındaki çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda başta Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Kacır, "Bu yatırım, uzay ekonomisi açısından uzun vadeli ve çarpan etkisi yüksek kazanımlar sunuyor. Bu yatırımla öncelikle, ülkemizde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi mümkün hâle gelecek; fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşacaktır. Roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda derinleşen bu ekosistem, teknoloji kazanımının kalıcı hâle gelmesini ve dışa bağımlılığın ortadan kalkmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.