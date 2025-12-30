Bakan Kacır Uzay Limanı'nın detaylarını duyurdu: "Küresel uzay ekonomisinde üst lige çıkıyoruz"

'STRATEJİK BİR KALDIRAÇ NİTELİĞİNDE'

Bakan Kacır, projeye ilişkin "Somali'de kurulacak uzay limanı, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek bir kapasiteye sahip olacak. Yıldan yıla artan ticari uydu fırlatma hizmetleri, test faaliyetleri ve entegrasyon süreçleriyle uzay limanı; hem Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı hâline gelecek hem de Somali'nin kalkınmasına katkı sunacak. Somali'nin Ekvator'a yakın konumu, okyanus kıyısında yer alması, 12 ay boyunca fırlatmaya elverişli hava koşulları ve düşük hava-deniz trafiği yoğunluğu, fırlatma güvenliği ve verimliliği açısından önemli avantajlar sunuyor. Bu coğrafi üstünlükler, esnek fırlatma takvimleri sağlayarak ülkemiz sistemlerini küresel ölçekte rekabetçi kılacaktır. Bu yatırım ile Türkiye, kendi fırlatma alanına sahip dünyadaki sayılı ülkeler arasına girecektir. Dünyada çok az ülke bağımsız şekilde uydu fırlatma altyapısına sahip. Türkiye'nin bu ligde yer alması; uzay alanında teknolojik olgunluk, stratejik bağımsızlık ve küresel saygınlık açısından tarihî bir eşik anlamına geliyor. Sonuç olarak, Somali'de kurulacak bir uzay limanı; Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak, millî güvenliğini güçlendiren, sanayi ve teknoloji kapasitesini derinleştiren ve ülkeyi küresel uzay ekonomisinde üst lige taşıyan stratejik bir kaldıraç niteliğinde" dedi.