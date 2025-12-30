Haberler

Bakan Uraloğlu'dan 'Zengezur' açıklaması: "Dünyadaki en yüksek kapasitedeki ticaret rotası olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme dair soruları yanıtladı. Zengezur Koridoru'na ilişkin açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru sayesinde, Türk dünyasına Türk devletlerine daha doğrudan bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Bu koridoru çift hatlı olarak hayata geçirdiğimiz an dünyadaki en yüksek kapasitedeki ticaret rotası olmuş olacak"dedi.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 22:01 Son Güncelleme: 30 Aralık 2025 22:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı bizim bir çok konuda enleri yaşadığımız bir yıl oldu diyebilirim. 170 milyar liralık projenin açılışını yaptık. Aşağı yukarı 500 milyar liralık bir yatırım bütçemiz vardı. 5 sektörde bu bütçeyle ülkemize hizmet etmeye çalıştık. 30 bin kilometreyi geçtik bölünmüş yollarda, bu bizim için hedefti bunu yakalamış olduk. Havacılık noktasında rakamlar anlamında iyi bir yere geldik."

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR Dünyada hiçbir ülke artık kendi kendine yetmiyor. En yeten ülkelerden birinin Çin olduğunu söyleyebiliriz. Ama hammadde konusunda o da yetmiyor. Dolayısıyla herkes birbirine muhtaç, herkes ulaşılabilir olması gerekir. Ülkemizde baktığımız zaman Doğu-Batı koridorunda tarihi İpek Yolu'ndan modern İpek Yolu'na kadar düşündüğünüzde bir köprü görevi görüyor.