Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde biraraya geldi. Görüşme karşılama töreninin ardından başladı. İki liderin, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu..
GÖRÜŞME BAŞLADI
HANGİ KONULAR MASADA?
Başkan Erdoğan ile Mahmud görüşmesinde Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor..