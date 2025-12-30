SON DAKİKA: ‘Casperlar’ suç örgütü soruşturması tamamlandı: 223 şüpheliye dava açıldı

  • Haberler
İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı; 145’i tutuklu 223 zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

HUZEYFE ATICI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şahısların belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 'Casperlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

116 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2023-2025 yılları arasında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini "Hamuş" takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetleri tüm yönleriyle ortaya çıkarıldı. Örgütün belirtilen takvimde, 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlenmiştir.

TÜM YÖNLERİ İLE ELE ALINDI

Soruşturma kapsamında örgütün iç yapılanması, hiyerarşik düzeni, kullandığı yöntemler ve suç faaliyetlerinin tespiti amacıyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı ve elde edilen somut deliller doğrultusunda örgütün korkutma, sindirme ve şiddet yöntemlerini esas alan silahlı bir suç örgütü niteliği taşıdığı tespit edildi. Örgütün lider kadrosu, yöneticileri, üyeleri ve bunların sorumlu oldukları eylemler açık ve net şekilde ortaya konuldu.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bitlis, Şırnak, Batman, Bayburt, Eskişehir, Kastamonu, Yalova, Mardin, Mersin, Niğde, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; uzun namlulu otomatik tüfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

223 ŞÜPHELİYE BİRÇOK SUÇTAN DAVA

Tamamlanan soruşturma kapsamında 154 mağdur-müşteki ve 7 maktul iddianamede yer aldı. "Çatı dosya" olarak adlandırılan soruşturma kapsamında, 145 şüpheli tutuklandı.

22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Toplam 223 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, silahlı suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma, kasten öldürme, masten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, nitelikli hırsızlık, silahlı tehdit, kasten yaralama, silahla kasten yaralama, tehlikeli maddeleri taşıma ve bulundurma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yangın çıkarma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçlarından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.