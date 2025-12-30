Haberler

SON DAKİKA: ‘Casperlar’ suç örgütü soruşturması tamamlandı: 223 şüpheliye dava açıldı

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı; 145’i tutuklu 223 zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şahısların belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 'Casperlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

116 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ Yürütülen soruşturma kapsamında, 2023-2025 yılları arasında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini "Hamuş" takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetleri tüm yönleriyle ortaya çıkarıldı. Örgütün belirtilen takvimde, 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlenmiştir.