Danışmanlıkla aile bütünlüğü korunacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çevrim içi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini 7 ilde pilot uygulama olarak hayata geçirdi. Çalışma kapsamında, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi.

ERKEN TESPİT EDİLECEK

Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla aile içi iletişim sorunları erken dönemde tespit edilecek. Böylece çatışmalar daha etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesiyle aile bütünlüğü de korunacak.

UZMAN DESTEĞİ SAĞLANACAK

Hizmetler, gizlilik ve güvenlik içinde çevrim içi platformlar aracılığıyla yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri sağlanıyor. Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://psikodestek.aile.gov. tr/ adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.