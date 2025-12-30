DEAŞ hücresine şafak baskını: 2 DEAŞ’lı yakalandı

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu, örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen H.E. (T.C.) ile örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.A.M.Y. (yabancı uyruklu) şahıslar, özel harekât destekli operasyonla adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İncelemede; 4 cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ile hafıza kartları ve CD'lerin örgütsel faaliyetlere dair dijital delil niteliği taşıdığı belirtildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirildiği öğrenildi.