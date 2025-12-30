Son dakika: Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy 'de silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan İbrahim Gümüştekin tedaviye alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın nedeni ve perde arkası derinlemesine araştırılıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...