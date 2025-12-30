İZBB Başkanı Tugay’a bürokrat dayanmıyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, teknoloji ve inovasyon şirketi İZTEK'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Andaç Pamuk'u görevden aldı. Pamuk'un görevden alınmasına ilişkin herhangi bir gerekçe açıklanmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Pamuk, Tugay'ın davetiyle yaklaşık 20 ay önce bu göreve atanmıştı.

Kulislerde, Pamuk'un yerine CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yakın olduğu belirtilen Hüseyin Gümüş'ün getirileceği konuşuluyor. Bir diğer görevden alma ise İZBB iştiraki İZELMAN'da yaşandı. Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan görevden alınırken, yerine İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Caner Peynirci'nin atanmasının beklendiği ifade edildi.