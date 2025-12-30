SON DAKİKA | Ankara’da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 17 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden gözaltı kararı çıktı. DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüphelinin 30 Aralık tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.