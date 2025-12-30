SON DAKİKA… Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif'i iki kadınla yatakta gördüm!
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklandı. SABAH, iki ismin hakimlik sorgusuna ulaştı. Veyis Ateş soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy’un evine neden gittiğini anlattı. Taner Çağlı ise Mehmet Akif Ersoy'un yaz aylarında teknesine iki kadınla birlikte gelip kaldığı söyledi ve "Mehmet Akif'i iki kadınla yatak gördüm" ifadesini kullandı... İşte detaylar!
SON DAKİKA... Medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı. İki ismin hakimlik sorgularına ulaşıldı.
VEYİS ATEŞ: MEHMET AKİF'E ÇAY İÇMEYE GİTMİŞİMDİR
Veyis Ateş savunmasında, "Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti.
"MEHMET AKİF'İ YATAKTA 2 KADINLA GÖRDÜM"
Taner Çağlı ise, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.