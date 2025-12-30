SON DAKİKA… Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Veyis Ateş ile Taner Çağlı’nın ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif’i iki kadınla yatakta gördüm!

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar.

Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum" dedi.