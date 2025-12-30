  • Haberler
SON DAKİKA… Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif'i iki kadınla yatakta gördüm!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklandı. SABAH, iki ismin hakimlik sorgusuna ulaştı. Veyis Ateş soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy’un evine neden gittiğini anlattı. Taner Çağlı ise Mehmet Akif Ersoy'un yaz aylarında teknesine iki kadınla birlikte gelip kaldığı söyledi ve "Mehmet Akif'i iki kadınla yatak gördüm" ifadesini kullandı... İşte detaylar!

Deniz YUSUFOĞLU

SON DAKİKA... Medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı. İki ismin hakimlik sorgularına ulaşıldı.

VEYİS ATEŞ: MEHMET AKİF'E ÇAY İÇMEYE GİTMİŞİMDİR

Veyis Ateş savunmasında, "Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti.

"MEHMET AKİF'İ YATAKTA 2 KADINLA GÖRDÜM"

Taner Çağlı ise, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar.

Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum" dedi.

"BÖYLE BİR İNSANI AĞIRLADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Uyuşturucuya karşı yayınlar yaptığını, öğretmen olduğunu ifade eden Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım.Bundan 1,5–2 yıl önce Akif'in tekneme getirdiği iki kişi B. ve D.'dir.

Ben sadece kıymet verip buyur ettim. D.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Belki çok fazla içtikleri için yanlış hatırlıyor olabilirler. Yatağıma gelip atladıkları zaman ben onları yatağımdan kovdum, ertesi gün de tekneden kovdum" diyerek suçlamaları reddetti.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

İki ismin tutuklama gerekçesinde, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan şahısların atılı suça ilişkine yer, zaman ve şahit isimleri zikrederek ayrıntılı beyan verdikleri, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı dair somut delillerin mevcut olduğu belirtildi.