Terörün kökü her yönüyle kazınacak

Devlet Bahçeli, Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, DEAŞ'ın Yalova'da kanlı bir provokasyon girişiminde bulunduğunu belirtti. Operasyon sırasında 3 polis memurunun şehit olduğunu, 8 polis memuru ile 1 bekçinin yaralandığını ifade eden Bahçeli, şehitlere rahmet, ailelerine ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Terörle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini belirten Bahçeli, "Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır" dedi.