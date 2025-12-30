TIR’da 3.8 kilo kokain 73 bin ecstasy bulundu
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunus ekiplerinin ortak takibi sonucu, uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir TIR kent girişinde durduruldu.
Durdurulan TIR'da yapılan detaylı aramada, gizlenmiş halde 3 kilo 850 gram kokain ile paketlenmiş şekilde 73 bin 476 adet sentetik ecza hap (ecstasy) ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kimliğinin sahte olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.