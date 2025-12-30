Türkiye, teröre karşı tek ses oldu. Yayımlanan mesajlarda, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan hiçbir yapının karşılıksız kalmayacağının altı çizildi. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa, ailelere ve millete sabır dileklerinin yer aldığı mesajlar özetle şöyle:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Terörle mücadelede canı pahasına görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin daima yanındayız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Fedakârca görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelemiz, milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Milletimizin huzuruna kasteden tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Terörün her türlüsüne karşı devletimiz dimdik ayaktadır.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Devletimiz, milletimizin huzurunu hedef alan tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağolsun.