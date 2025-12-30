Yüzyılın konut projesinde ilk adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz" diyerek duyurduğu 81 ili kapsayan '500 Bin Sosyal Konut' projesi başladı. Proje kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi için ilk kura çekimi Adıyaman'da gerçekleştirildi. Adıyaman Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura töreninde 6 bin 620 adet konutun hak sahipleri belirlendi. Yoğun katılımın olduğu kura çekimi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Şeffaflık ve adalet ilkeleri doğrultusunda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle, Adıyamanlı binlerce aile yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

2 MİLYON VATANDAŞA YUVA

Törende konuşan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda binlerce projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "TOKİ'nin üretim gücüyle vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini aynı yerde buluşturarak 81 ilimizde 1 milyon 750 bin konut rakamına ulaştık. Dünyada hiçbir devletin maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bu projelerle milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Bugün itibarıyla ülke çapında 1615 şantiyemizde 410 bin konut ve diğer donatıların inşaatı ile yüz binlerce konutun proje ve tasarımları devam ediyor. Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır. Hak sahibi olacak vatandaşlarımızı şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler. Ev sahibi olmayan bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar TOKİ'nin projeleri devam edecek" dedi.

YEPYENİ BİR ÇEHRE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise, "Alnımızın akıyla verdiğimiz her bir sözü yerine getirdik. Her bir depremzede kardeşimizi yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturmuş olduk. Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmadık. Allah'ın izniyle deprem bölgesini tarihe geçecek bir diriliş hamlesiyle yepyeni bir çehreye kavuşturduk. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla 81 ilimizde inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konutta gençlerimizin, emeklilerimizin, en az 3 çocuk sahibi ailelerimizi özel avantajlarla destekliyoruz. Vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu ve sıcak yuvalar kazandırıyoruz" diye konuştu. Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise, "500 bin sosyal konutun ilk kura çekimi Adıyaman'da yapılıyor. Bir Adıyamanlı kardeşiniz olarak, hemşeriniz olarak TOKİ'mize çok teşekkür ediyoruz. Depremlerde yaklaşık yüzde 28'ini, yüzde 30'unu ilk gece kaybeden Adıyaman'ımızın konutlarını tamamlıyoruz. Sadece konutlar değil, eğitim alanında okullarımız, sağlık, parkları, meydan projeleri, altyapısı, üstyapısı, ulaşımıyla, ibadet alanlarıyla her şeyin düşünüldüğü sağlam bir şehir inşa ediyoruz" dedi. Adıyaman Valisi Osman Varol ise, konutların hak sahiplerine şimdiden hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

6 BİN 620 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Adıyaman 6. Noteri huzurunda çekiliş yapılan çekilişte öncelikli olarak 44 şehit ailesi, 250 engelli, 1000 emekli, 1000 adet genç ve 1000 adet 3 çocuklu aile için çekiliş yapıldı. Çekilişin devamında 2 bin 276 aile için de normal hak sahipliği çekilişi gerçekleştirildi. Toplam 59 bin 584 başvuru yapıldı. Kurayla 6 bin 620 hak sahibi belirlendi. Kura sonuçlarını sevinçle karşılayan hak sahipleri, güvenli konutlara kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

AYLIK TAKSİT 6 BİN 750 LİRA

PROJEDE 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin lira olacak. 1+1 konutların aylık taksiti 6 bin 750 lira olacak. Konut teslimatı 2027'nin mart ayında başlayacak.

ASRIN FELAKETİNİ YAŞAYAN İLLERE ÖNCELİK

500 bin sosyal konut projesi, 81 ilde 2 milyona yakın dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak. 455 bin deprem konutunu tamamlayıp 2 milyon afetzedeyi güvenli yuvalarına yerleştiren devlet, 11 ilde bu kez 500 bin sosyal konut projesi ile 97 bin 843 konutu daha inşa edecek. Böylelikle her 5 yuvadan 1'i deprem bölgesinde yükselmiş olacak. Konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, çevre düzeniyle, parkıyla, çarşısıyla, camisiyle ihtiyaçları karşılayacak nitelikle inşa edilecek.

'DEPREM TURİSTLERİ GELSİN GÖRSÜN'

HATAY'DA geçen hafta sonu deprem konutları teslim töreninde yeni yuvasının anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan vatandaşlardan Sıtkı Yılmaz, "Hayalimiz gerçek oldu" dedi. Deprem sonrasında eşi Hacer (29) çocukları Cemile Nur (8) ve Mustafa Aras (5) ile bir süre konteyner kentte kalan Yılmaz, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, "Eğer Cumhurbaşkanımız başımızda olmasaydı bu evlere kavuşamazdık. Hayalimiz gerçek oldu ve onun elinden anahtarımızı aldık. Evimizi gezerken çok heyecanlandık. Hatay'a turist gibi gelip gidenler şimdi gelip buraları görsünler. Bir de 'Yapamazlar' diyorlardı" dedi. Murat KARAMAN - Ziya RAMOĞLU / SABAH