Bakan Ersoy'dan "somut olmayan kültürel mirasa" yönelik paylaşım: Türkiye, bu alanda güçlü bir birikime sahip

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ebru sanatçısı Duygu Orak ile bir araya gelerek, yaşayan miras üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 unsurla dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, bu alanda ustalarına ve kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip. Bugün ülke genelinde 7 bin 36 kültürel miras taşıyıcısı sanatçımız, somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Ersoy, ustalık düzeyinde bilgi ve becerileri temsil eden Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan 100 miras taşıyıcısı ve 2 kurumun, bu mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, "Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı kartı uygulaması ve Yaşayan Miras Okulu ile geleneksel sanat ve zanaatlarımızı genç kuşaklarla buluşturuyor, yaşayan mirasımızı güçlü adımlarla geleceğe taşıyoruz." paylaşımında bulundu.