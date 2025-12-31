Bakan Güler: "SDG bir an önce 10 Mart mutabakatı yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmelidir"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün faaliyetlerine izin vermeyeceğiz" dedi. Bakan Güler konuya ilişkin açıklamasının devamında, "SDG'nin bir an önce 10 Mart mutabakatına uygun bir şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi sürecin başarısı açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir" dedi.