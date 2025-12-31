Bakan Uraloğlu'dan uçuş trafiği açıklaması: "8 kez rekor kırdık"

7/24 HİZMET ANLAYIŞI

Hava trafik kontrol merkezinin Avrupa'da lider konumda olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Burada çalışan arkadaşlarımız 'Biz dünyanın en iyisiyiz' diyorlar böyle bir iddiayı ortaya koydukları için ben kendilerini tebrik ediyorum. Böyle olduğuna gerçekten inanıyorum. 2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta yaklaşık 1906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk. Yani bir günde gerçekleşen 6 bin 349 uçak trafiği buradan yönetildi. Kış aylarında bizim karla mücadele noktasında da çok bilinmez ama havalimanlarımızda da çok ciddi bir kar mücadelesinin yapıldığını söylemek isterim. Yani gerek pist temizliği gerek buz önleyici sistemlerle beraber burada arkadaşlarımız 7/24 hizmet ediyorlar. Hem kapasite arttırıyoruz hem de mevcut 2 pistin bakıma alınması gerektiğinde hava trafiği aksamasın düşüncesiyle 3'üncü pistimizi yaptık. Yine bütün pistleri daha rahat görebilen 2'nci kulemizi yaptık ve giriş kapımızı yeniledik onu da inşallah Ocak ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete almış olacağız" ifadelerinde bulundu.