Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2025 yılında diplomasi trafiği: Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi için kilit rol üstlendi!

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerindeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katılan Erdoğan, daha sonra Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Erdoğan, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katılan Başkan Erdoğan , BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na iştirak etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 22 Eylül'de ABD'nin New York şehrine giden Erdoğan, zirvede birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Başkan Erdoğan, New York'taki programlarının ardından Washington'a geçerek, ABD Başkanı Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Erdoğan, New York'taki ikili temasları kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kanada Başbakanı Mark Carney, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

New York'taki programı çerçevesinde Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticilerini Türkevi'nde kabul etti.

ŞARM EL-ŞEYH BARIŞ ZİRVESİ'NDE DÜNYAYA GAZZE MESAJI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele şehrine giden Erdoğan, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen Zirvede konuşma yaptı.

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere 13 Ekim'de Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrine giden Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'la da görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 21 Ekim'de Kuveyt'e giden Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.