Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2025 yılında diplomasi trafiği: Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için kilit rol üstlendi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıl boyunca uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürürken bazılarına birden fazla olmak üzere 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu, ayrıca birçok uluslararası zirveye katıldı. Başkan Erdoğan, 2025'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, gerek resmi ziyaretler gerek zirveler vesilesiyle 17 ülkeye ziyarette bulundu, 22 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı. Erdoğan, yurt içinde de deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların da yapıldığı 26 şehre, bazılarına birden fazla olmak üzere 29 ziyaret gerçekleştirdi.
YURT DIŞI ZİYARETLER
İlk yurt dışı ziyaretini 10-11 Şubat'ta Malezya'ya gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malaya Üniversitesi tarafından uluslararası ilişkiler alanında tevdi edilen ve Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından sunulan fahri doktora beratı törenine katıldı, "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı"na iştirak etti.
Malezya'da Başbakan Enver İbrahim ile görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu kapanış oturumuna katılarak bir konuşma yaptı.
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun davetine icabetle, 11-12 Şubat'ta Endonezya'ya ziyarette bulundu.
Başkan Erdoğan, 12-13 Şubat'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.
Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere 29 Nisan'da İtalya'ya giden Başkan Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.
TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni için 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Başkan Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan ve içinde KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'nin de bulunduğu, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışına da katıldı.
Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi dolayısıyla 16 Mayıs'ta Arnavutluk'a giden Erdoğan, 21 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak etti.