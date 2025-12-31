Emine Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

Emine Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hâkim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle."