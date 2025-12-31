İstanbul Erkek Lisesi’ndeki skandalda 20 öğrenciye ceza

İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) kasım ayında yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylara ilişkin yürütülen disiplin ve inceleme süreci tamamlandı. İlk başta "kız öğrencilere yönelik taciz" iddialarıyla gündeme gelen olayların, planlı ve organize bir şiddet süreci olduğu ortaya çıkmıştı. Üst sınıftaki öğrencilerin 9'uncu sınıf öğrencilerine 3 gün boyunca ağır sözlü ve fiziksel şiddet uyguladıkları, darp ettikleri, hatta bıçak ve muşta gibi aletler kullandıkları belirlenmişti.

Olaylara karıştığı tespit edilen 14'ü 11'inci, 5'i 10'uncu, biri de 9'uncu sınıf olmak üzere toplam 20 öğrenciye çeşitli disiplin cezaları verildi. Bu öğrencilerden 2'si hakkında "örgün eğitimden uzaklaştırma" cezası uygulandı. Ceza alan öğrencilerden birinin lisede öğrenci birliği başkanı olduğu öğrenildi. Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu'nca alınan kararlara göre 11 öğrenciye okul değiştirme, 7 öğrenciye de 3 ila 1'er gün olmak üzere kısa süreli okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

AĞIR NİTELİKLİ İHLAL

Soruşturma sürecinde okul yönetimi, öğrenciler, veliler ve pansiyon görevlilerinin ifadelerine başvuruldu, kamera kayıtları ve dijital incelemeler titizlikle değerlendirildi. SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynakları, bu kararın olayların sürekliliği, organizasyon boyutu ve mağduriyetin ağırlığı dikkate alınarak verildiğini ifade etti. Hazırlanan raporlarda yaşananların "ağır nitelikli disiplin ihlali" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Şiddetin süreklilik göstermesi, birden fazla fail ve mağdurun bulunması ve öğrenciler üzerinde kalıcı psikolojik etki oluşturması, bu değerlendirmede belirleyici oldu.

MAĞDUR ÖĞRENCİLERE DESTEK

Şiddet gören ve darp edilen toplam 7 öğrenci nakillerini başka okullara aldırmıştı. MEB mağdur öğrenciler ve aileleriyle Ankara'da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede çocuklara psikolojik danışmanlık sağlandı. Bu öğrenciler isterlerse okullarına dönebilecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu lisede güvenli okul ikliminin korunması amacıyla rehberlik çalışmalarının sürdüğü, eğitim öğretim süreçlerinin tüm yönleriyle huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine dönük her türlü tedbirin uygulandığı kaydedildi.