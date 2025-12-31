Haberler

MSB'den SDG'ye uyarı: Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar veriyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'deki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. SDG'nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermek." dedi.

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 12:09 Son Güncelleme: 31 Aralık 2025 12:37

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerinin anlatıldığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı Bakanlık Sözcüsü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi. "2025 YILI İÇERİSİNDE TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 111 OLDU" 2025 yılının 52'nci ve son basın toplantısında Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist teslim olduğu belirtilerek "2025 yılı içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 oldu." dedi.

Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 741 kilometre olduğu belirten Aktürk, "Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 kişi yakalandı, 1186 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 2025 yılında sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 oldu." denildi.