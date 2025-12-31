SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan MHP lideri Bahçeli’ye yeni yıl tebriği

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan , MHP lideri Devlet Bahçeli 'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, 1 Ocak doğumlu Devlet Bahçeli'ye gül gönderip, yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyet diledi.

Paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" denildi.