SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Bayraktar’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Limanı'nda yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. 4 milyon hanenin doğalgazını kendimiz karşılıyoruz. Yıldırım ve Çağrı Bey derin sondaj gemileri de göreve hazır. Gabar'da çalışmalarımız devam ediyor. Diyabakır'da kaya petrolünü üretmekle ilgili çalışmalarımız var. Ülkemizi enejide bağımsız hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.