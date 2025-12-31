Son dakika! Jandarma ve Polis'ten 25 ilde operasyon: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı!
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde eş zamanlı olarak Jandarma ve Polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
"DEĞERLERİMİZE SALDIRANLAR KARŞILARINDA DEVLETİMİZİ GÖRECEK"
Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!
