Son dakika! Jandarma ve Polis’ten 25 ilde operasyon: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık." dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.