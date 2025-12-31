SON DAKİKA... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı adliyeye getirildi!

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı , dün akşam saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı.

GECEYİ İL JANDARMA'DA GEÇİRDİ

Sağlık kontrolü ve gerekli prosedürler için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Subaşı işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Sarıyer Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Geceyi İl jandarma'da geçiren Subaşı, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

