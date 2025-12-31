SON DAKİKA... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı adliyeye getirildi!
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, dün akşam saatlerinde Miami dönüşü İstanbul Havalimanı'na gözaltına alındı. Geceyi İl Jandarma Komutanlığı'nda geçiren Subaşı, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı.
HAVALİMANINDA JANDARMA KARŞILADI
ABD'nin Miami şehrinden kalkan uçakla saat 18.50'de İstanbul Havalimanı'na inen Subaşı, uçaktan iner inmez İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkarılan fenomen Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
GECEYİ İL JANDARMA'DA GEÇİRDİ
Sağlık kontrolü ve gerekli prosedürler için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Subaşı işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Sarıyer Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Geceyi İl jandarma'da geçiren Subaşı, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
