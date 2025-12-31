TÜGVA’dan 1 Ocak Gazze yürüyüşüne çağrı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulundu. Galata Köprüsü'nde yapılan açıklamada Filistin'deki katliama 'Dur' demek isteyen herkesi yürüyüşe davet eden Beşinci, "Bugüne kadar olabildiğince Filistin'i anlatmaya çalıştık. Ateşkes süreciyle beraber başlayan bu suskunluğu, bu sessizliği yırtıp atmak istediğimizi olabildiğince duyurmaya çalıştık. Artık bunun için yarın sabah son gün. Bu vesileyle ben bütün vatandaşlarımızı bir kez daha davet etmek istiyorum. Tabii biz hazırlığımızı güçlü bir şekilde yaptık. İnşallah şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek diyerek Sultanahmet, Ayasofya, Fatih Camii, Yeni Camii, Taksim Camii; buralarda dualarımızı yaparak kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceğiz. Ve o büyük buluşmayı Galata Köprüsü üzerinden yapmış olacağız. Saat 08.30'da başlayacak. İsteyenler yürüyüşe katılabilir, isteyenler sonrasındaki o büyük buluşmaya, Galata Köprüsü'ne katılabilir. Burada çeşitli etkinlikler olacak ama her zaman söyledik; bu bir etkinlik çağrısı değil, şahitlik çağrısıdır, eylem çağrısıdır. Bütün vatandaşlarımızı soğuğa aldırmadan gelmelerini bekliyorum. Çünkü unutmayalım ki bu soğuğun akabinde bizlerin dönecek sıcak bir yuvası var ama Gazze'deki halkın böyle bir yuvası da yok. Bunu hissederek, Gazze'yi hissederek buraya gelmek gerekiyor" dedi.

'YENİ YILA ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN GİRİLEMEZ'

İbrahim Beşinci, "İlçelerden belli başlı sayıda araçlar kalkacak, otobüsler kalkacak. Bununla beraber 'kendi araçlarımızla gelmek istiyoruz' diyenler, araçlarını Yenikapı'da park ederek ring seferlerle yine alana ulaşabilecek. Haricinde tabii Galata Köprüsü'nün etrafındaki ilçelerde tekrardan park yaparak kendileri bizzat buraya gelebilecekler. Bunlarla alakalı bilgiyi insanlık ittifakı üzerinden biz paylaştık. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık, Türkiye Gençlik Vakfı'mızın (TÜGVA) hesaplarından paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Ama tabii unutmayalım; çok önemli bir çağrı için çıktık. Ne kadar birlikte ve beraber olabilirsek, ne kadar kalabalık olabilirsek inşallah Gazze halkının, Filistin halkının sesini o kadar güçlü bir şekilde haykırmış olacağız. Ben bu vesileyle annelere, babalara bir kez daha seslenmek istiyorum. Sanatçılara, fenomenlere, vakıflara, cemiyetlere, camialara, spor kulüplerimize, taraftarlarımıza... Kınamanın ötesine geçsinler. Sahaya, sokağa gelsinler. Bu şahitliğe katkıda bulunsunlar, tarihe vicdan kaydı düşsünler ve burada olsunlar. Her birinize tekrardan göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı, milletimizi buraya bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi; alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i asla unutmuyoruz. Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez, kadınlar katledilirken girilemez, erkekler çeşitli işkencelere maruz bırakılırken girilemez. Yani aslında biz böyle bir yeni yılı kabul etmiyoruz. Bunun sesini, bunun gücünü tüm dünyaya göstermek için toplanıyoruz. Ve gördüğümüz üzere katil İsrail basını da bu eylemi bekliyor. 'Ateşkese rağmen bu eylem nereden çıktı ki? Orada bu kalabalıklar toplanamaz ki' şeklinde makaleler yazılıyor. Ben inanıyorum ki onları mahcup edeceğiz. Onların heveslerini kursağında bırakacağız. Batı'nın medyası da burada olacak. Onlar da bu fotoğrafı, bu tabloyu çekecek ve Türk halkının, Türkiye'nin burada vereceği güçlü tepkiyle tüm dünya tekrardan uyanacak, Filistin'e sahip çıkacak. Yeni eylemler zinciri bu vesileyle başlatılmış olacak" diye konuştu.