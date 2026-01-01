2025, Türkiye’nin yükselişinde kritik adımların yılı oldu

Dünya savaşlar, ekonomik buhranlar ve toplumsal kargaşa içerisinde 2025'i geride bırakırken, Türkiye savunma sanayiinden terörle mücadeleye, sağlık alanındaki yatırımlardan enerjideki gelişmelere ve uluslararası barış diplomasisine kadar birçok alanda önemli adımlar attı. İşte o adımladan bazıları:

Savunma sanayiindeki ihracat tüm zamanların rekorunu kırarak 8.6 milyar dolara ulaştı. TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız hava aracı ANKA, ROKETSAN'ın L-UMTAS füzesiyle 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurdu. Bayraktar KIZILELMA, TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile yaptığı ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füze TAYFUN, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu.

Asrın deprem felaketinin yaraları 2 sene gibi kısa bir sürede sarılarak, 455 bininci konut teslim edildi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünü devreye alma denemeleri başladı. Türkiye kendi topaklarında günlük 135 bin varil petrol çıkarmaya başlarken, Karadeniz'de günlük gaz üretimi yılın ortaları itibarıyla 8.8 milyon metreküpe ulaştı.

Samsun ve Aydın Şehir Hastaneleri'nin bir kısmı açılırken, Ordu ve Şanlıurfa Hastaneleri'nde sona yaklaşıldı. Sadece son bir ayda 72 ilaç daha SGK ödeme kapsamına alındı.

"Aile Yılı" kapsamında çok çocuklu annelere yönelik yeni bir sosyal destek programını hayata geçirildi.

Türkiye'nin yürüttüğü etkin ve caydırıcı diplomasi sayesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlandı.

Terörsüz Türkiye'nin şafağı 2025'te söktü. Terör örgütü PKK silah bıraktığını açıkladı.