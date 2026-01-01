Altay’ın kalbi Batu testi geçti

Türkiye'nin ana muharebe tankı Altay için geliştirilen yerli ve milli Batu motorunun kabul testleri başarıyla tamamlandı. Batu'nun transmisyona yönelik test ve kalifikasyon faaliyetleri de planlandığı şekilde devam ediyor. Geliştirilmesine 2018'de başlayan Batu, Altay'ın yüksek hareket kabiliyetini karşılayacak şekilde tasarlandı. Batu motoru, düşük yakıt tüketimi, uzun ömür, yüksek irtifa ve zorlu iklim koşullarına uygunluk gibi kriterlerde üstün performans gösteriyor. Tankın mobilitesini sağlayan Batu Güç Grubu, motor, transmisyon ve soğutma paketi bileşenlerinden oluşuyor. Batu motorunun hazır hale gelmesiyle birlikte, yerli transmisyonun kalifikasyonu öncelikli hedef haline geldi, bu yönde çalışmalar son hızla devam ediyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK

SSB Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Batu Motor, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik olgunluğunun ve stratejik vizyonunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu motor yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirecek niteliktedir. Altay'ın hareket kabiliyetinin tam olarak yerlileştirilmesi için gerekli olan transmisyonun geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu başarıyı bir nihai nokta olarak değerlendirmiyor, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye idealini bir devlet politikası olarak sürdürmeye, bu kabiliyetleri her alana yaymaya devam edeceğiz."