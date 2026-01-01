Haberler

Bakan Tunç 2025 yılında yargı alanında yapılan icraatleri paylaştı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'te yargı alanında hayata geçirilen yeni uygulamaları ve faaliyetleri paylaştı. Bakan Tunç paylaşımında adalete erişimin güçlendirildiğinin altını çizerken, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırdıklarını, zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağladıklarını belirtti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak adaleti daha erişilebilir hale getirdiklerini, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırdıklarını, zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağladıklarını belirtti. Yargıda dijital dönüşüm kapsamında, 61 kurum ile 202 işlemle ilgili entegrasyon sağlandığını belirten Tunç, bu sayede 26 milyon kullanıcıya erişildiğini bildirdi. Ses ve görüntü bilişim sistemiyle (SEGBİS) 2025'te 1 milyon 457 bin 279 görüşme yapıldığını belirten Tunç, bu kapsamda 2013'ten itibaren yapılan görüşme sayısının ise 7 milyon 342 bin 901'e ulaştığını ifade etti. Tunç, 2025'te 86 milyon 180 bin e-tebligat yapılırken 2015'ten itibaren yapılan e-tebligat sayısının ise 350 milyon 875 bin olduğunu kaydetti. 2025'te 1 milyon 777 bin 137 e-duruşma yapıldığı bilgisini paylaşan Tunç, 2020'den bu yana 4 milyon 402 bin 88 e-duruşma düzenlendiğini bildirdi.

"ADALETE ERİŞİMİ GÜÇLENDİRDİK" Bakan Tunç, hukuk sistemine kazandırdıkları alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimi güçlendirdiklerini vurgularken, anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözerek toplumsal barışa katkı sunduklarını aktardı. 2025'te arabuluculukla 1 milyon 124 bin 200, uzlaştırmayla ise 203 bin 251 dosyada anlaşma sağladıklarını belirten Tunç, arabuluculukta 2013'ten günümüze 8 milyon 869 bin 290 dosyada 5 milyon 234 bin 884 anlaşma, uzlaştırmada 2017'den günümüze 2 milyon 429 bin 192 dosyada 2 milyon 15 bin 570 uzlaşma sağlandığını ifade etti. Adaletin en etkin şekilde tesisi, yargılamaların makul sürede gerçekleştirilmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Tunç, 2025'te adli ve idari yargıda 766 yeni mahkeme kurarak, 2002'de 3 bin 727 olan mahkeme sayısını, 9 bin 438'e çıkardıklarını bildirdi. Bölge adliye mahkemelerini 17 bölgede, bölge idare mahkemelerini 12 bölgede faaliyete geçirdiklerini kaydeden Tunç, 2002'de 986 olan ihtisas mahkemelerinin sayısını 2025'te 2 bin 923'e çıkardıklarını belirtti.