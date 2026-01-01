Bereketli topraklara can suyu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Silvan Projesi kapsamında yapımı devam eden Babakaya Sulama Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Programa Batman Valisi Ekrem Canalp, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz ile AK Parti İl Başkanı Ömer İler katıldı. Bakan Yumaklı, Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmalarının başladığını belirterek, projenin Diyarbakır ve Türkiye tarımı açısından son derece stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 17 Nisan'da Silvan Sulama Tüneli'nin kazı çalışmalarına başlandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda yoğun bir şekilde sürdüğünü vurguladı. GAP'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, 2002 yılına kadar 200 bin hektar alanın sulamaya açıldığını, son 23 yılda yapılan yatırımlarla bu rakamın 683 bin hektara ulaştığını belirtti. Bakan Yumaklı, hâlihazırda 380 bin hektarlık alanda ise planlama, proje ve yatırım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Silvan Projesi'nin; 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan önemli bir bütün olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, Babakaya Sulama Tüneli'nin bu projenin ana omurgalarından biri olduğunu belirtti. Tünelin, 7 metre çapında ve 5 bin 320 metre uzunluğunda iki ayrı tüpten oluştuğunu aktaran Bakan Yumaklı, ilk tüpte çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını, ikinci tüpte ise kazı sürecinin başlatıldığını söyledi.

2.3 MİLYON DEKAR SUYA KAVUŞACAK

BABAKAYA Tüneli'nin tamamlanmasıyla Silvan Barajı'ndan alınacak suların, Silvan Ovası başta olmak üzere 2 milyon 350 bin dekarlık tarım alanının sulamasını sağlayacağını belirten Bakan Yumaklı, maliyeti 8.8 milyar lira olan Babakaya Sulama Tüneli'nin tüm bileşenleriyle birlikte 2027'de hizmete alınmasının planlandığını söyledi. Yumaklı, tünelin devreye girmesiyle birlikte Silvan Barajı'nda da su tutulmaya başlanacağını ifade etti.