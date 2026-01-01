Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Laf yerine iş üretecek polemik yerine icraat yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınladı. Yepyeni bir heyecanla yeni ümit ve hedeflerle 2026'ya "merhaba" dediklerini ifade eden Erdoğan, yeni takvim yılının ülke, millet, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Geride bırakılan senede hem ülkede hem de dünyada önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:

KAZANIMLARI TAÇLANDIRACAĞIZ: Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen, emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye kutlu yolculuğunu güvenle sürdürüyor. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Dezenflasyon süreci devam ederken Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayiine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz. İlk kuraları 2 gün önce çekilen 500 bin Sosyal Konut Projemizin dar gelirli vatandaşlarımızı çok uygun şartlarla ev sahibi yapma yanında, konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine de katkı vereceğine inanıyorum. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz.

HİÇBİR KARDEŞİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ: Söz verdiğimiz üzere, 27 Aralık'ta Hatay'da yaklaşık 100 bin kardeşimizin katılımıyla 455 bininci deprem konutumuzun anahtarını hak sahiplerine büyük bir gururla takdim ettik. Yeni ev ve işyerleri depremzedelerimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. İnşaat çalışmalarına omuz vermek yerine, yapılan her işi kötüleyenleri ise devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeler için Hatay'a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum. İktidar ve ittifak olarak bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutacak, milletimize mahcup olmayacağız. Sadece kendi insanımızı değil, yüzü ülkemize dönük hiçbir kardeşimizi yalnız bırakmayacağız.

TÜRKİYE YÜZYILI ÜLKÜSÜ: 23 senedir olduğu gibi, kalbimizde sadece millet ve memleket sevdasıyla 86 milyonun tamamına hizmet edecek, tüm Türkiye'nin refahı, huzuru ve esenliği için fedakârca çalışmayı sürdüreceğiz. 2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum.

TERÖRE GEÇİT YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonu vasıtasıyla da Mehmetçiğe seslendi: "'Yurtta barış, dünyada barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz. Yeni, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz."

KORSANLIĞA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. Mavi Vatan'da ne emrivakiye, ne yankesiciliğe, ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.

SOYKIRIMI UNUTTURMAYACAĞIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ EŞİKLERİ AŞTIK

aziz milletim, yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak terörsüz Türkiye sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE YENİ YIL VE YENİ YAŞ TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum günü olması dolayısıyla yeni yaşını tebrik etti. Erdoğan, gül gönderdiği Bahçeli'ye sağlık, sıhhat ve afiyet dileğinde bulundu.