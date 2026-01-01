“Doğum günün kutlu olsun Eren” Yaşasaydı 24 yaşında olacaktı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün bugün doğum günü... 1 Ocak 2002'de doğan Eren yaşasaydı bugün 24 yaşında olacaktı. Eren'in annesi Ayşe Bülbül ile abisi Emrah, Eren'in doğum gününde mezarı başında dualar okudu, doğum gününü kutladı. Anne Ayşe Bülbül, "Oğlum askere gitmek, komando olmak istiyordu.

Eren yaşasaydı şimdi 24 yaşında olacak, askerliğini bitirip abileri gibi evlenip yuva kuracaktı. Seni askere gönderemedim kuzum. Senin hiç doğum gününü kutlayamamıştık. Doğum günün kutlu olsun kınalı kuzum, hakkını helal et. Seni çok özledim yavrum" diyerek ağıtlar yaktı. Ağabeyi Emrah Bülbül ise, "Kardeşim Eren'in bugün doğum günü. O bizim doğum günlerimizi unutmazdı. Özellikle annemin doğum gününde elinde çiçekle gelip boynuna sarılırdı. Annemle mezarı başında dua okuduk, doğum gününü kutladık. Mekânın cennet olsun kardeşim" dedi.