Emine Erdoğan: Huzurlu bir yıl olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026'ya dair mesajında, barışın tüm coğrafyalarda güçlenmesini, savaşın izlerini taşıyan insanların yaralarının sarılmasını ve daha adil bir dünya düzeninin kurulmasını diledi. Emine Erdoğan, mesajında şunları söyledi: "Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hâkim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle."