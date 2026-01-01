Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş yönetimine ağır suçlamalar: 183 milyonluk vurgun iddiası

Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında Mansur Yavaş yönetimine yönelik çok sert suçlamalarda bulundu. Gökçek, elindeki belgeleri tek tek göstererek şu ifadeleri kullandı:

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRDILAR, 183 MİLYON LİRALIK VURGUN VAR"

Hıdırlıktepe projesi üzerinden "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasını dile getiren Gökçek, Sayıştay raporlarını işaret ederek şunları söyledi:

"Bu olay tamamen Sayıştay raporuyla çıktı. Çok fahiş rakamlarla ve usulsüz yapılmış. 15 tane ihale var ve bunların hepsi 12 Eylül 2024'ten önce yapılmış. Yani ihale yapılmadan ihale yapmışlar. Tam ihaleye fesat katmışlar. Benim kişisel kanaatim; seçimden önce para bulma telaşıyla yapıldı bu. Sayıştay diyor ki; delgi işleminin esas fiyatı 650 lira ama 7 bin 950 liradan yapıldı. Sadece buradan vurdukları para 40 milyon TL. Toplam 7 kalemde 183 milyon lira vurgun var. Bu para kime gitti? Doğrudan doğruya seçime giden kaynaktır."

"2023'TE 'BAŞLADI' DEDİĞİ İŞİN İHALESİ 2024'TE YAPILMIŞ"

Gökçek, Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımları ile resmi belgeler arasındaki çelişkiyi şu sözlerle anlattı:

"Mansur Yavaş 21 Ağustos 2023'te tweet atıyor, 'Hıdırlıktepe rekreasyon alanı bu yıl hizmetinizde' diyor. Belediye sitesinde 22 Ağustos 2023'te 'Yapım başladı' deniyor. Ama Sayıştay raporu ne diyor? '12 Eylül 2024 tarihinde protokol imzalanmıştır' diyor. Ya 2024'te sözleşme yapıyorsun ama 2023'te 'yapımına başladı' diye tweet atıyorsun. Burada köküne kadar ihaleye fesat var."

"EVİ BOŞALTTIM, PARAMI VERMİYORLAR"

Kendi oturduğu konutun tahliyesiyle ilgili yaşanan sürece dair Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme karar verdi, saygılıyım dedik ve evi Ağustos ayında boşalttım. Eşim belediyeye yazı gönderdi; 'Gayrimenkulün bedelini güncel rayiç üzerinden ödediğiniz gün teslim edeceğiz' dedik. Mansur Yavaş paramızı vermiyor. Ver paramızı, bir de yasal faizini ver... Ne onu veririm ne onu veririm, ee çık! Niye çıkıyorum? Çık oradan diyor, hadi oradan! Haddini bil. Paramı ver çıkayım. Hem paramı vermiyor hem 'çıkacaksın' diyor. Sanki Ali Kıran baş kesen."

"MOBİLYA İFTİRASI VAR, MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Belediye bütçesiyle evine mobilya aldığı iddialarına belgelerle yanıt veren Gökçek, sert konuştu:

"Doğrudan doğruya yalan söylüyor, iftira atıyor. Elimde belge var; bu mobilya 2021'de Özel Kalem'deki sorumluya teslim edilmiş. Teslim tutanağı burada. Mobilyayı satan kişi de 'Melih Bey'in evine hiçbir zaman teslimat yapılmadı, belediyeye yapıldı' diyor. Mansur Yavaş, şerefli haysiyetli adamsan ispat et. Sen bir iftiracısın. Ocak ayı içinde iftiradan dolayı dava açacağım."

"HEM ŞEFFAFLIK DİYORLAR, HEM HER ŞEYE 'TİCARİ SIR' DİYORLAR"

Yavaş yönetiminin şeffaflık vaadini eleştiren Gökçek, şu açıklamayı yaptı:

"Şirketlerde her şey şeffaf olmalı diyorlar. Mansur Yavaş'a yazılı olarak 15 tane soru sordum. Otopark gelirlerini, şirket giderlerini sordum. Hepsine 'ticari sır kapsamındadır, paylaşılması mümkün değildir' diye cevap geldi. 15 tane yanıtın hepsinde aynı şey yazıyor. Hani şeffaflık?"

"ANKAPARK BİR SERVETTİR, BAKIMSIZ BIRAKILDI"

Gökçek, kamuoyunda sıkça tartışılan Ankapark ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Parkın "yeşil olmadığı" yönündeki iddiaları reddeden Gökçek, "Muhteşem bir park. Dinozor Parkı diyorlar ama dinozorlar toplam 1,3 milyon metrekarelik alanın sadece 20 bin metrekaresini kaplıyor. Oyuncaklar şu an bakımsız görünse de 6 aylık bir tamiratla eski şıkır şıkır haline döner," ifadelerini kullandı.

"58 KİLOMETRE METRO DEDİ, 58 SANTİM YAPMADI"

Ankara'nın mevcut hizmet kalitesini de eleştiren Gökçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"58 kilometre metro yapacağım dedi, 58 santim yapmadı. Suyu ucuzlatacağım dedi, Türkiye'nin en pahalı suyunu içiriyor. Ankapark'ı 3 yıl önce teslim aldı, 10 kez 'açacağım' dedi, hala açılmadı. Teleferiği ben 51 milyona yaptırdım, o sadece tamirine 56 milyon lira verdi, şu an teleferik yine kapalı. Her yağmurda sel oluyor, 7 hemşerimiz öldü. Bu bir cinayettir ama kimse hesabını sormadı."