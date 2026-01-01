MHP Genel Başkanı Bahçeli: Siyonist terör tüm dünya için tehdittir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yeni yıl mesajında, tüm vatandaşların ve Türk-İslam dünyasının yeni yılını tebrik ederek, 2026'nın barış ve istikrarın güç kazandığı bir dönemin başlangıcı olmasını diledi. Mesajında mevcut uluslararası tabloyu değerlendiren Bahçeli, dünyada yaşanan gerginliklerin insanlığı derinden etkilediğini belirtti. Bahçeli, "Genelleşen çatışma ve cepheleşmeler mucibince huzursuzluğun dibine çakılan, kimi zaman ufuk çizgisini kaybeden beşeriyet gemisi kapsamlı ve kaotik bir belirsizliğin acımasız pençesindedir" değerlendirmesinde bulundu. Küresel ekonomik sistemlere ilişkin eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Çözülen neoliberalizme eşanlı olarak çatallaşıp çarpıklaşan, müteakiben çürüyüp kokma safhasına geçen kapitalizm, yeni bir uluslararası düzen ve mimarinin doğumunu biteviye geciktirmekte, hatta engellemektedir" ifadelerini kullandı.

KRİZLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, Gazze'de devam eden insani krize ilişkin değerlendirmesinde ise İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Gazze'de süregelen insani felaketlerin soysuz müsebbibi, savaş ve soykırım suçlusu siyonist terör zihniyetinin sarıldığı emperyalizmin kundağında daha da azgınlaşması sadece Ortadoğu için değil, dünyanın tamamı için sivri ve ileri bir tehdittir" dedi. Sudan, Yemen ve Somali başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin de istikrarsızlığı artırdığını kaydeden Bahçeli, "Sudan'da vahşet, Gazze'de soykırım vandallığı ve Yemen ile Somali'nin içine çekilmek istendiği parçalanma girdabı, Ortadoğu ve Afrika'nın siyonist-emperyalist türbülansın tesirine kapıldığını acıklı şekilde göstermektedir" ifadesini kullandı. Bahçeli, "2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kuvveden fiile geçmesi; soyut ve sözde yaklaşımlar yerine somut adımların birer birer gerçekleşmesidir. Adı, kaynağı, gayesi ve üretildiği bataklığı ne olursa olsun terör örgütlerine hayat ve varlık hakkı tanınmayacaktır. Bu, tarihi bir beka meselesidir" dedi.

MUHALEFETE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Siyasi partilere birlik çağrısında bulunan Bahçeli, "Muhalefetin sağduyulu ve sorumlu bir dil kullanması, Türkiye ve Türk milleti paydasında buluşup birleşmeleri milli kimliğimizin ve milli geleceğimizin yüklediği bir ödevdir" dedi.