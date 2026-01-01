MİT, Türkiye’nın görünmez kalkanı oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı, yıl boyunca terör örgütleri, siber suç şebekeleri, casusluk faaliyetleri ve organize suç yapılanmalarına karşı yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda operasyon yürüttü. Terörle mücadele, siber güvenlik, istihbarata karşı koyma ve istihbarat diplomasisi alanlarında geniş bir faaliyet yürütüldü.

Ocak ayında PKK/KCK mensupları "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ile "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup, Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirildi.

2013'te Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı; Temir Dükancı ise Suriye-Lübnan sınırında ele geçirilerek Türkiye'ye getirildi.

PKK'nın İran ve Suriye yapılanmalarındaki sorumlular Süleymaniye, Hakurk ve Rumeylan-Malikiye hattında düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

ŞEBEKELER ÇÖKERTİLDİ

Siber alanda, kişisel verilere hukuka aykırı erişim sağlayan yazılım ağlarına yönelik operasyonlarda 9 internet sitesi kapatıldı, çok sayıda şüpheli tutuklandı; yaklaşık 1250 dolandırıcılık sitesi erişime engellendi.

Sahte baz istasyonu kuran Çin uyruklu 7 kişi suçüstü yakalandı.

DEAŞ'ın sözde üst düzey Türk yöneticisi Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak 1 Haziran'da Türkiye'ye gönderildi, Mehmet Gören 22 Aralık'ta ülkeye getirildi.

FETÖ'nün mahrem ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı, HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

İstihbarat diplomasisi kapsamında Hamas'ın elindeki 5 Taylandlı rehinenin 30 Ocak'ta Gazze'de serbest bırakılması sağlandı.