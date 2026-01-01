SON DAKİKA… İstanbul Gazze için tek yürek! Filistin davası kırmızı çizgimiz! Gazze özgür olana dek mücadeleyi sürdüreceğiz!

"FİLİSTİN ÖZGÜRLEŞİNCEYE KADAR MÜCADEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ" AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu "Filistin davası bizim kırmızı çizgimiz. Filistin özgürleşinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk halkı bütün dünyada herkes el ele vermiş bir nabız atışı gibi Filistin davasını canlı tutmaya çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri. Biriz beraberiz güçlüyüz" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu "Biriz beraberiz güçlüyüz"

"SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ, ALIŞMIYORUZ!" sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, ise bugün üçüncü kez gerçekleştirilen yürüyüşle ilgili şunları söyledi: İnşallah bugün 3. Kez tarihe not düşüyoruz. Filistin milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü tezahürü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu'nun bütün kulüpleri taraftarlarına çağrıda bulundular biz de oradayız dediler. Sinmiyoruz susmuyoruz alışmıyoruz Filistin'i unutmuyoruz. Bu soykırımın önünde iri ve diri olarak yanıt veriyoruz dediler. İnşallah şimdi vicdan kürsüsüne doğru ilerliyoruz. Bütün katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci "Bugün üçüncü kez tarihe not düşüyoruz"