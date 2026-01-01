SON DAKİKA… İstanbul Gazze için tek yürek! Filistin davası kırmızı çizgimiz! Gazze özgür olana dek mücadeleyi sürdüreceğiz!
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için çağrı yapması üzerine yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde toplandı. Yürüyüşe katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, sabah.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı. Her biri "Filistin kırmızı çizgimiz" vurgusu yaptı ve Gazze özgür olana dek mücadelenin süreceğini vurguladı.
Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana mazlum Gazze halkına ölüm yağdırdı. Hastanelerin, okulların, evlerin bombalandığı soykırımda, 70 binden Filistinli hayattan koparıldı. Türkiye ise Filistin halkının sesini dünyaya haykırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası her platformda Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve bölgeden yükselen feryadın duyulması için çağrı yaptı.
Bugün ise Türkiye, zulme karşı bir kez daha ayaklandı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için yaptığı çağrı üzerine yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde toplandı.
"GAZZE'NİN FİLİSTİN'İN SESİ OLUYORUZ"
Tarihi yürüyüşe katılan ve sabah.com.tr'ye konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Yılın ilk gününde İstanbul'dan, İstanbul'un büyük bir katılımıyla Gazze'nin Filistin'in sesi oluyoruz. Buradan Türkiye'den insan haklarının ve Filistin'deki devam eden zulmün sona erebilmesi için bütün dünyaya sesleniyoruz. 1 asırdan bu yana işgal politikalarının sona ermesi uluslararası hukukun işleyebilmesi ve oradaki katliamın sona erdirilmesi olarak İstanbul'dan sesimizi duyuyoruz. Milli irade Platformuna çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Filistin'de Gazze'de zulmun sona ermesi için bütün dünyaya sesleniyoruz"