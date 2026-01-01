Türkiye Gazze için ayakta

2026'NIN ilk gününde İstanbul, Gazzeli mazlumların hakkını savunmak ve İsrail'e "dur" demek için Galata Köprüsü'nde toplandı. Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürerken, vicdan sahipleri mazlum Filistinliler için ayağa kalktı. STK'ların desteğiyle Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen eylem kapsamında, Ayasofya, Sultanahmet, Fatih, Yeni Cami ve Taksim camilerinde sabah namazını eda eden vatandaşlar, şehitlerimize ve Gazzeli kardeşlerimize dualar ederek İsrail katliamını protesto etmek için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Galata Köprüsü'ne yürüdü.

BİLAL ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, vatandaşlara Gazze yürüyüşüne katılma çağrısı yaptı. Erdoğan "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım 3'üncü yılına giriyor ve 2 yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zulme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz!" dedi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci de katılım çağrısında bulundu.