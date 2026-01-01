Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci: Soykırıma karşı dimdik duran bir millet var

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen Filistin'e destek yürüyüşünde konuştu.

İbrahim Beşinci'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Galata Köprüsü, farklı şehirlerden katılanlara vicdan kürsüsü oluyor. Gazze'deki kardeşlerimize sesleniyoruz: Biz sizden hiç kopmadık, uzaklaşmadık!

Bugün burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var.

"Sizlere sormak istiyorum, destek istiyorum. Canımız, kanımız, ilmimiz Kudüs'e feda olsun diyerek tüm ailesini Filistin'e adayan şehit büyük komutan İsmail Haniye burada mı? 'Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten korkuyorum' diyerek savaş meydanında şehit olan yiğit adam Yahya Sinvar burada mı? 'Karadan, denizden ya da havadan' diyerek düşmana korku salan sesin, sözün sahibi cesur adam Ebu Ubeyde burada mı? Hepsi burada! Onlar şehit, bizler şahit. Şahit misin Galata? Şahit misin Galata? Şahit misin Galata?