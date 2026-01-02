Başkan Erdoğan: “Üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partilerinin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını duyurdu.

Büyükgümüş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yargıtay'ın açıkladığı resmî verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 664.568 artarak 11.543.301'e ulaştı. Bu güçlü tablo; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum."