DEAŞ operasyonunda 72 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 31 Aralık günü geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirmişti.

İLLEGAL MESCİD

Soruşturma kapsamında, terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen ve sözde hocalık/liderlik yaptığı tespit edilen M.Y. isimli şahsın öncülüğünde, illegal ders ve sohbetler düzenlendiği, illegal mescit faaliyetleri üzerinden örgüte taban kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi. Mescit bünyesinde fitre, zekât ve infak adı altında toplanan paraların DEAŞ'a aktarıldığı, Suriye'de örgüt karşıtı grupların kontrolündeki kamplarda sözde esir tutulan örgüt yanlılarına ve eğitim/medrese faaliyetlerine kaynak sağlandığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda, haklarında iletişim dinlemesi ve teknik takip tedbirleri uygulanan, illegal mescitte hoca, sorumlu ya da katılımcı olarak faaliyet gösteren 32 şüpheli tespit edilmişti.

YALOVA'DAKİ SALDIRISIYLA BAĞLANTILI

Dün Yalova'da meydana terör saldırısını gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu ve yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri yönünde bilgiler bulunan, terör örgütüyle irtibatı ortaya çıkan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen çok sayıda şüpheliler tespit edilmişti.

32 DEAŞ'LI SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 147 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 32 şüpheli ülkemi açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edildi. Geri kalan 115 şüpheli adliyeye sevk edildi.

72 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, 72 şüpheliyi tutuklanması talebiyle, 43 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.