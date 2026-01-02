Kayseri’de firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru C.Ö'yü (57) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.