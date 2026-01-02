Sinmiyoruz, susmuyoruz, unutmuyoruz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde düzenlenen Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı ile 400'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen Büyük Gazze Yürüyüşü'nün, "Sinmiyoruz, susmuyoruz! Filistin'i unutmuyoruz" 3'üncü buluşması 2026'nın ilk gününde gerçekleştirildi.

SABAH NAMAZINDA BULUŞTULAR

Yüz binlerce vicdan sahibi, sabah namazının ardından Galata Köprüsü'ne akın etti. 7'den 70'e yüz binlerce vatandaş, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, dillerinde tekbirlerle Gazze için yürürken, hazırladıkları pankartlarla da ateşkese rağmen devam eden katliama karşı tek yürek oldu. Yürüyüşe katılanlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet Camii, Fatih Camii, Süleymaniye Camii ve Eminönü Yeni Cami'de kılınan sabah namazının ardından cami önlerinde toplanarak kortej yaptı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan katılımcılar "Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" diyerek İsrail karşıtı sloganlar attı. Tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaşan binlerce kişi, alana kurulan platformdan Filistinliler için okunan dualara hep birlikte 'amin' dedi. Sanatçı Maher Zain ve Esat Kabaklı ile Grup Yürüyüş de eserlerini seslendirdi.

'ZULMÜN KARŞISINDA GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR'

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını belirterek şunları söyledi:

Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz, diğer taraftan şehitlerimizi anıyoruz. Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla ne kadar güçlü olduğunu milletçe hissediyoruz. İnşallah Rabb'im Filistinli kardeşlerimize özgürlük, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder

Gazze'de yaşanan asla bir savaş değil. İki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan; kadın, çocuk ve yaşlıların bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım açlıkla, susuzlukla, soğukla, insani yardımların engellenmesiyle yapılıyor. Bugün Filistin'de her türlü imkândan yoksun bu insanlara ulaşabilecek yardımları zevk alarak engelleyen zalim bir düzen var.

Bir yanda birçok etkinlik ve organizasyondan men edilmiş Rusya var, diğer yanda 21. yüzyılın Hitler'i Netanyahu ile sarmaş dolaş bir dünya. Biz Müslüman Türk milleti olarak, insanlık ittifakının üyeleri olarak meselemiz bir dinle, halkla değil. Tıpkı Nazizm gibi insanı değersizleştiren, üstünlük iddiasıyla başkalarını yok sayan siyonist ideolojiyledir.

'MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK'

Gazze ve Batı Şeria'daki işgal sona ermeden, Filistinliler kendi vatanlarındaki yaşam hakkını ve özgürlüklerini kazanmadan, Filistin devletinin toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Galata Köprüsü'nde yüz binlerle beraber tarihe şunu yazıyoruz: 'Biz sinmeyeceğiz, biz susmayacağız, biz Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız.' Türkiye artık güçlü Türkiye. Türkiye artık Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde zulme karşı duran Türkiye. Diplomasi masasındaki sabırlı ama tavizsiz duruşumuzu sürdürdük. Her uluslararası platformda muhatabımız kim olursa olsun çekinmeden, korkmadan hakkı haykırdık. İşte bu duruş, bu milletin tarihinden gelen duruştur. Bizim milliyetçiliğimiz, zulme karşı dimdik durma ahlakıdır.

'SOYKIRIMA KARŞI DİMDİK DURAN BİR MİLLET VAR'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci ise, "Bugün burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, İnsan Hakları Beyannamesi ile ortaya atılan maddelerin tamamı Gazze topraklarında ihlal edilmedi mi? Duymadınız mı, görmediniz mi? Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yakıp yıktınız. Suyu, elektriği, ilacı, silah yaptınız. Ölümü, sürgünü, esareti, kader gibi sundunuz. Yazıklar olsun!" dedi ve eyleme katkı sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

SOYKIRIM SUÇUNU İŞLEYENLER HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu soykırım suçunun hesabının sorulması lazım. Eninde sonunda bu hesap sorulacak. Bu soykırım suçunu işleyen, bu terör suçunu işleyen, insanlık suçunu işleyen kişiler insanlığın önünde hesap verecekler" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Amacımız ve dileğimiz bir an önce iki devletli çözümün gerçekleşmesi, akan kanın durması ve Filistinlilerin bu acılarının sona ermesidir" dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, "Filistin davası, sadece bir kimlik, bir inanç meselesi değil, bir insanlık imtihanıdır. Bu zorlu imtihanın kazananları olarak buradayız. İsrail'in olduğu bir dünyada huzur, barış, adalet yoktur. İsrail'in olduğu bir dünya, savaşın, katliamın, soykırımın ve gözyaşının olduğu bir dünyadır. Adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kurulması için hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Filistin halkına, Gazze'ye ve yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul'dan yüz binlerce selam" paylaşımı yaptı.

SPOR DÜNYASI GAZZE'NİN YANINDA

Eyleme spor camiasından da yoğun bir katılım oldu. Kulüp başkanları ve taraftar grupları Galata Köprüsü'ne gelerek zulme karşı tek ses oldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Adem Köz, İlker Alkun ve Taner Sönmezer, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, milli güreşçi Rıza Kayaalp, çok sayıda federasyon ve kulüpten yöneticiler ile sporcular eyleme katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sporun birleştirici gücü çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz geldi. Tüm dünyaya bu tepkiyi göstermek istediler. Gazze'deki soykırıma karşıyız.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül: Tüm Türkiye, Filistin için bir araya geliyor. Spor camiası da burada. Filistin halkını unutmamak gerekiyor. Müslümanlar olarak bizim bir borcumuz var. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa da en azından protesto etmemiz lazım.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanındayız. Onların acılarını paylaşıyoruz. Çok anlamlı bir gün. Biz de onlara destek verdiğimizi göstermek istedik.

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları: Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İslam âlemi için güzel bir mesaj olacak. Biz de destek vermek için buradayız.

SİYASİLERDEN YÜRÜYÜŞE DESTEK

Yürüyüşe katılanlar arasında siyaset dünyasından isimler, AK Parti yöneticileri ve milletvekillerinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

'KARINCA MİSALİ BURAYA GELDİK'

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan İshak Çapanoğlu (19), "Fransa'da doğup büyüdüm. Ancak orada Gazze yürüyüşleri devlet desteğiyle yapılmıyor. Bu etkinliğe katılmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah çok yakında özgür Mescid-i Aksa'da da buluşuruz" dedi. İdris Yürümez (38) ise, "Karınca misali buraya geldik. Bundan önceki hayalimiz olan Emevi Camii'nde namaz kılmayı hamdolsun Allah nasip etti. İnşallah Mescid-i Aksa'da da namaz kılarız. Temennim budur. Bu dava iman edenlerin davasıdır ve mutlaka galip gelecektir" diye konuştu.

520 BİN KİŞİ BULUŞTU

Emniyet kaynakları, yürüyüşe yaklaşık 520 bin kişinin katıldığını açıkladı. Hem yılbaşı önlemleri hem de yürüyüş için alınan önlemler kapsamında 48 binden fazla polisin görevlendirildiği kaydedildi. Emir SOMER / SABAH

KÖPRÜYE DEV PANKART

Galata Köprüsü'nün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce "Gazze İçin Adalet" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Köprünün yanına ise "Long Live Palestine (Çok Yaşa Filistin)" yazılı pankart asıldı. Galata Köprüsü çevresinde bulunan birçok gemi, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslendi. Eyleme destek için gemilerden sirenler çalındı.

GALATA KULESİ'NE FİLİSTİN KEFİYESİ

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı.